Vacanze... e chi resta?

Valigie pronte... e via che si va! Destinazione: qualche luogo di villeggiatura. Ma chi resta a casa? Come sono i servizi durante questo periodo? Più nello specifico ci sono o no oppure sono in forma ridotta? "Diciamo che la maggior parte sono attivi - commenta un signore - Non è più come in passato che ad agosto le città e i paesi si svuotano e, di conseguenza, non c'era praticamente o quasi nulla". "I servizi, alla fine, ci sono, ma per le ferie, in molti casi, ovviamente sono in forma limitata - ribadisce un altro signore". "Chi non parte, bene o male ha la possibilità di trovare tutto quello di cui necessita - afferma un commerciante - Ormai noi del settore del commercio, infatti, ad eccezione magari di una settimana o alcuni giorni, cerchiamo di essere sempre siamo aperti e a disposizione della clientela". "Ormai è cambiato il mondo del lavoro - gli fa eco un altro commerciante - Non è più che prima che le attività funzionavano 11 mesi e un mese si fermavano; adesso si fanno i turni e, pertanto, chi ha bisogno trova sempre". "Sinceramente non trovo difficoltà o problema - conclude un signore - Prima sì, perché la maggior parte chiudeva per l'intero mese di agosto, ora, invece, c'è una turnazione nelle aperture e chiusure appunto".

TEMPO DI VACANZE, MA CHI RESTA A CASA?



