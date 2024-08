Vacanze e case vuote: "Occhio ai furti"

Chi al mare, chi in montagna e chi in qualche città d'arte: si parte, ma... occhio ai furti! Già, perché se agosto vuol dire appunto e soprattutto vacanze, è purtroppo proprio in questo periodo dell'anno che con le case che restano vuote per più tempo ecco che spesso entrano in scena i ladri.

Chi al mare, chi in montagna e chi in qualche città d'arte: si parte, ma... occhio ai furti! Già, perché se agosto vuol dire appunto e soprattutto vacanze, è purtroppo proprio in questo periodo dell'anno che con le case che restano vuote per più tempo ecco che spesso entrano in scena i ladri. E, allora, qualche consiglio e accorgimento, per difendere le proprie abitazioni. "Innanzitutto è fondamentale chiudere bene porte, finestre e serrande - spiega il comandante della Polizia locale di Turbigo, Antonio Erbaio - Quindi, un'altra indicazione è di lasciare le chiavi ad un parente, un amico o un vicino, così che possa venere puntualmente a verificare la situazione, dando l’idea che la casa in quel momento sia comunque abitata. Ancora, se è presente, attivare il sistema d'allarme". E non è finita qui. "Il più delle volte, infatti, fondamentale è creare una collaborazione tra vicinato - continua Erbaio - In questo modo, qualora si notano movimenti o persone sospette aggirarsi nei pressi delle singole proprietà, si potranno avvisare prontamente le Forze dell'ordine". Senza dimenticare, inoltre, il capitolo social. "Bisogna cercare di dare meno informazioni possibili su eventuali spostamenti o appunto che l'abitazione per un determinato periodo è vuota - aggiunge il comandante". Insomma, come dice quel vecchio detto "prevenire è meglio che curare". "Altra corsa fondamentale - conclude - Non abbiate timore o scrupolo nel segnalare soggetti, autovetture o qualsiasi altro mezzo, alla Polizia Locale o alle Forze dell’ordine che operano nel nostro territorio, affinché possano intervenire ed effettuare tutti i necessari controlli e le verifiche del caso".

VACANZE E CASE VUOTE: OCCHIO AI FURTI!



