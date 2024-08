Canegrate-Guinea Bissau: un forte legame

In Guinea Bissau opera come missionario ormai da diversi anni. Padre Davide Sciocco, però, continua a portare nel cuore la sua Canegrate.

In Guinea Bissau opera come missionario ormai da diversi anni. Padre Davide Sciocco, però, continua a portare nel cuore la sua Canegrate. E anche nella stagione estiva ha preso carta e penna e scritto alla comunità da cui ha spiccato il volo per ragguagliarla sulla situazione nel paese africano. "Sono iniziate finalmente le piogge - scrive - anche se all'inizio provocano molti danni a causa del fortissimo vento e dei numerosissimi fulmini, speriamo in una buona stagione agricola, la situazione generale resta tesa, ancora senza Parlamento e senza data di nuove elezioni, pochi i ricchissimi e tanta gente che fatica a vivere". In questa situazione di forte criticità, spiega padre Davide, vi è una parola d'ordine da non dimenticare: formazione. "Noi continuiamo a puntare sulla formazione- aggiunge- per rendere la gente protagonista del proprio sviluppo, formare le coscienze per un cambio di comportamenti, rendere sempre più vive le comunità cristiane". Con diversi gruppi e movimenti il missionario canegratese porta avanti anche l'aspetto dell'educazione di giovani e famiglie. In questa battaglia di civiltà, padre Davide può contare su un'alleata storica frutto della sua intuizione ovvero Radio Sol mansi: " continua ad avere un impatto fortissimo nella formazione , informazione e denuncia degli abusi - spiega con riferimento all'attività dell'emittente - ora è molto forte anche nella rete sociale e si può cercare in Facebook, la fondazione Pime ha lanciato un nuovo progetto per sostenere alcune attività formative via radio, soprattutto quelle per un'educazione inclusiva con grande attenzione alle persone con disabilità". Padre Davide conclude ricordando il sostegno alla popolazione attraverso la costruzione di pozzi e scuole.

