Canegrate: "Ci sei anche tu"

E' partito il progetto di realizzazione di un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche che parta dal censimento dei problemi presenti a Canegrate.

Insieme. Per rimuovere dal paese ogni traccia di barriere architettoniche che possano ostacolare la mobilità dei cittadini in condizioni più disagiate. Il comune di Canegrate chiama a raccolta i cittadini nel nome di un obiettivo di largo respiro. Sua intenzione è di realizzare un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche "che parta- si legge in una nota del comune - dal censimento dei problemi presenti a Canegrate". Per questo il comune ha rivolto a ogni cittadino l'appello a segnalare, attraverso un questionario scaricabile dal suo profilo social, le vie del paese in cui vi siano barriere su percorsi pedonali e punti in cui si renda necessario istituire nuovi parcheggi a beneficio di persone in condizione di disabilità" . L'appello del comune riguarda anche l'individuazione di punti dove servirebbero informazioni in braille a uso dei non vedenti, edifici pubblici o aree pubbliche poco accessibili a causa della presenza di barriere e altre eventuali criticità. "L'amministrazione - conclude la nota- sta lavorando anche alla preparazione di questionari cartacei da lasciare a disposizione nei più importanti luoghi d'incontro e nelle attività commerciali".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!