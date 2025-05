Chi ne parla per sottolinearne gli attuali limiti, chi la vede come preziosa stella polare per le sfide politiche, economiche e sociali del futuro e chi, nel mezzo, vuole semplicemente capirne di più.

Chi ne parla per sottolinearne gli attuali limiti, chi la vede come preziosa stella polare per le sfide politiche, economiche e sociali del futuro e chi, nel mezzo, vuole semplicemente capirne di più. L'Unione Europea, il suo assetto e le sue potenzialità popolano i pensieri di diverse persone. Per parlarne, Acli dell'Altomilanese e comune di Canegrate hanno organizzato al polo Catarabbia per venerdì 9 maggio alle 21 un convegno dal titolo eloquente: "Scuotiti Europa, per un recupero dei valori fondativi". Pace, nuove generazioni e solidarietà saranno i temi guida che animeranno gli interventi dei vari relatori presenti. Interverranno la presidente dell'Ordine di farmacologia Maria Pia Abbracchio, il presidente dell'Associazione Parlamentare Nato dal 2016 al 2018 nonché ex vicesindaco di Legnano Paolo Alli, il consigliere regionale della Lombardia Onorio Rosati e Patrizia Toia, parlamentare europea dal 2004 al 2024.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!