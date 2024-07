“Su le mani”, come dicono quelli bravi. E lui bravo lo è, altroché se lo è! Forza, allora, eccolo beh... ovviamente in console.

“Su le mani”, come dicono quelli bravi. E lui bravo lo è, altroché se lo è! Forza, allora, eccolo beh... ovviamente in console. Sì, perché uno degli ospiti d’eccezione di questa edizione di 'Rockantina' ad Inveruno è stato nientemeno che Molella. Una serata di musica, divertimento e condivisione che ha saputo davvero conquistare tutti. E l’occasione, inevitabilmente, anche per tornare indietro negli anni, con quei brani che fatto ballare generazioni e generazioni.

"SU LE MANI...". SI BALLA CON MOLELLA



