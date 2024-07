Successo per la ‘Notte dei Lumi’

Le strade di Cuggiono piene di gente per una notte unica: lo scorso sabato 13 luglio si è svolto l’appuntamento di quest’anno con ‘La notte dei lumi’

Strade invase da persone, tavoli, e musica che risuona da ogni dove. Una notte ‘unica’, in cui Cuggiono si ‘accende’ e torna a vivere. Lo scorso sabato 13 luglio si è svolto l’appuntamento di quest’anno con ‘La notte dei lumi’. Una specie di ‘notte bianca’, ma con un contorno di animazione e coinvolgimento che già negli scorsi anni era riuscito a richiamare centinaia di persone anche dai paesi vicini. A partire dalle 20 le vie del centro e le piazze del paese erano dedicate alla musica (per i concerti dislocati nelle varie aree), animazione, giochi e balli. Ampio spazio anche ai punti di ristoro che hanno allietato i presenti con prelibatezze da assaporare. Associazioni e gruppi hanno proposte le idee per una notte lunga e piena di iniziative. Una serata davvero particolare e ricca di iniziative, per piccoli e grandi, che ha riportato la gente a vivere il paese.

