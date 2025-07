Lavori nelle piazze

Gli interventi riguardano le tre piazze principali del Comune di Robecchetto con Induno: Piazza Libertà, Piazza del Popolo e Piazza Vittorio Emanuele (a Malvaglio).

Sono ufficialmente iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di riqualificazione che interesseranno le tre piazze principali del Comune di Robecchetto con Induno: Piazza Libertà, Piazza del Popolo e Piazza Vittorio Emanuele (a Malvaglio). Un progetto dal valore complessivo di 168.266 euro, che combina risorse regionali e fondi comunali con l’obiettivo di restituire decoro, funzionalità e bellezza a spazi centrali della vita cittadina.

Il finanziamento dell’intervento proviene per 66.640 euro da fondi regionali messi a disposizione attraverso il Distretto del Commercio, mentre i restanti 101.626 euro sono stati stanziati direttamente dal Bilancio comunale.

Piazza Libertà: cuore istituzionale, ora più decoroso

In Piazza Libertà, sede del Municipio, si interverrà con operazioni di pulizia profonda e ripristino delle parti ammalorate della pavimentazione, per contrastare la crescita di erbacce e piante infestanti. Previsti anche interventi sull’arredo urbano, la ripiantumazione di alcuni vasi, la creazione di un parcheggio “rosa” dedicato alle donne in gravidanza e il rinnovo della segnaletica per i posteggi destinati alle persone con disabilità.

Piazza del Popolo: manutenzione e ordine

Anche Piazza del Popolo sarà oggetto di attenzione. Grazie anche a fondi per la manutenzione ordinaria, saranno sistemati gradini deteriorati e una colonnina danneggiata, mentre l’arredo urbano sarà rivisitato con l’aggiunta di nuovi vasi decorativi.

Piazza Vittorio Emanuele: nasce un’isola verde a Malvaglio

Più profondo e ambizioso è l’intervento pensato per Piazza Vittorio Emanuele, nel centro della frazione di Malvaglio, dove si prevede la creazione di una vera e propria “isola verde”. Il progetto comprende la redistribuzione dei parcheggi, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica, nonché l’allestimento di una zona ombreggiata con panchine e una struttura in acciaio verniciato pensata per sostenere essenze rampicanti. Sarà inoltre predisposta un’area destinata ad accogliere eventi, feste e manifestazioni pubbliche, ampliando così l’offerta aggregativa della frazione.

Il commento del Sindaco

«Sin dal nostro insediamento – commenta il Sindaco Valentina Cognetta – la nostra Amministrazione ha lavorato, sottotraccia e senza proclami, per garantire che gli interventi prendessero il via nel più breve tempo possibile. Oggi vediamo i frutti del lavoro svolto e ringrazio la giunta e gli uffici comunali per l’impegno profuso».

Il primo cittadino sottolinea infine l’importanza della qualità dell’esecuzione e il rispetto delle tempistiche previste, ponendo l’accento sull’obiettivo finale: rendere le piazze del paese più attrattive, funzionali e vivibili per tutta la comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!