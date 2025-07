turbiGusto da record!

La 15^ edizione dell’ormai tradizionale appuntamento gastronomico di Turbigo ha riscosso una grande successo. Numeri e cifre “da incorniciare”.

TurbiGusto 2025… da record! Come si dice “Una serata eccezionale”, perché la 15^ edizione dell’ormai tradizionale appuntamento gastronomico di Turbigo ha riscosso una grande successo. Numeri e cifre “da incorniciare”, infatti, con centinaia di porzioni di paella (il piatto principale di quest’anno) distribuite e come si vede dalle immagini possiamo dire quasi duemila persone, Turbighesi e non solo, che si sono date appuntamento lungo la via Allea Comunale e hanno animato l’appuntamento. E poi, ovviamente, le tante altre prelibatezze culinarie, preparata dalle attività commerciali, che sono andate “letteralmente a ruba”. Ma se “turbiGusto” fa rima certamente con cibo, è al tempo stesso anche momenti di condivisione e coinvolgimento e musica. E anche qui il risultato è stato strepitoso, grazie alla “Urlo Band” che ha fatto cantare e ballare centinaia e centinaia di giovani, adulti e bambini. Già i più piccoli, pure loro protagonisti con giochi e attività.

“Che dire? La soddisfazione è immensa – commenta l’Assessore Andrea Azzolin – Sappiamo benissimo che questo evento è tra i punti forti dell’estate a Turbigo, e questa volta crediamo sia stato ancora di più un successo. Il risultato è frutto di tutti coloro che hanno collaborato: le associazioni, i dipendenti comunali (in particolare Serena e Laura), gli amministratori e tutti i nostri commercianti. Voglio ribadirlo: grazie davvero a chi ha dato il suo fondamentale contributo nella preparazione, nell’organizzazione e nella gestione della serata vera e propria. È stato un lavoro di squadra, una collaborazione tra più parti che ci ha permesso di arrivare ad un simile traguardo. Un ringraziamento, infine, a chi ha risposto al nostro invito, riempiendo l’Allea e i vari tavoli. Adesso siamo già pronti a metterci nuovamente all’opera per pensare al 2026 e alla 16^ edizione. Lo sguardo e la testa sono proiettati al prossimo anno, per dare vita ad una manifestazione che continui a crescere sempre di più”.

“Una serata spettacolare – conclude il Sindaco Fabrizio Allevi – Non posso che unirmi ai ringraziamenti dell’Assessore Andrea Azzolin, al quale a mia volta voglio dire grazie perché ha coordinato tutte le varie fasi di organizzazione. I ringraziamenti, poi, sono per gli “Amis da Turbigh” e la Pro Loco, per le attività commerciali, gli uffici comunali, la Polizia Locale (grazie all’Assessore alla Sicurezza Davide Cavaiani), il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e il Corpo Volontari Parco del Ticino, gli operai del Comune Roberto e Mirko, la Croce Azzurra Buscate e per chi ha dato il suo supporto e sostegno durante l’intera manifestazione. È stato bellissimo vedere la nostra via Allea così piena e viva. Già pronti a rivederci tutti nel 2026, per la 16^ edizione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!