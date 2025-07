Il grande ritorno di 'Balla coi Luppoli'

I giovani cuggionesi sono tornati protagonisti con una rinnovata edizione del format di musica, buona birra e cibo.

Un fine settimana all’insegna dell’allegria, della musica e della voglia di stare insieme. A Cuggiono, il 27, 28 e 29 giugno, è andato in scena il ritorno di due eventi simbolo della gioventù locale: ‘Balla coi Luppoli’ e ‘Aperinvilla’ organizzati da Officina Giovani con la collaborazione del gruppo Work in Progress per il punto ristoro. Tre giorni nella suggestiva cornice del Parco di Villa Annoni, che si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, aggregazione e divertimento. Il sindaco Giovanni Cucchetti ha voluto commentare l’iniziativa con entusiasmo: “Quello appena terminato è stato un weekend ricco di divertimento, musica, cibo e tanto altro. Sono tornati due appuntamenti simbolo dei giovani cuggionesi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto tutti i volontari e le volontarie”. Il festival è iniziato venerdì con l’energia travolgente dei concerti live, tra cui The Scurbats e Blind Rooster. Sabato è stata la volta delle band 18 Strings, Nice Question e Black Sheeps, che hanno fatto vibrare il parco tra sonorità rock e atmosfere festose, accompagnate da birra artigianale e street food. Domenica, infine, il gran finale con Aperinvilla: Ritmo, tapas y sangría!, un aperitivo spagnoleggiante che ha conquistato il pubblico con le sue atmosfere latine, le proposte culinarie e il DJ set di Tommy Luiz, trasformando la serata in una vera e propria festa. Un successo che conferma la voglia dei giovani di essere protagonisti della vita culturale e sociale del paese, con iniziative capaci di coinvolgere generazioni diverse nel segno del divertimento sano e della partecipazione attiva.

