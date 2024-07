A Corbetta apre 'Sunnyland'

Lo scorso 4 luglio, alla presenza del Sindaco di Corbetta, è stato inaugurato ufficialmente ‘Sunnyland’: un labirinto di girasoli che offre la possibilità di esplorare sentieri tortuosi e segreti nascosti tra le piante.

Immersa nel cuore verde e pulsante della campagna intorno a Corbetta, è incastonata ‘Cascina Scuola’ una realtà rurale che affonda le radici in più di trecento anni di storia. “Siamo un'azienda giovane, dinamica e desiderosa di mettersi in gioco – affermano in una nota i proprietari - Ci siamo sempre impegnati nella coltivazione di granturco, frumento e triticale. Negli ultimi anni però, ci stiamo impegnando a rimanere al passo con i tempi, creando nuove esperienze per vivere la campagna e la natura che ci circonda”. La scorsa primavera infatti è stata colorata dagli oltre 150 mila bulbi di tulipani che hanno dato vita ad uno spazio dove poter trascorrere piacevoli momenti a contatto con la natura. I bulbi, arrivati direttamente dall’Olanda, appartenevano ad oltre cinquanta specie diverse e hanno permesso ai tantissimi visitatori di passeggiare tra i meravigliosi filari godendosi un’esplosione di colori. La dinamicità imprenditoriale di Riccardo ha fatto si che ogni periodo sia caratterizzato da un evento incentrato sulla natura e sulla stagionalità. Per questo, lo scorso 4 luglio, alla presenza del Sindaco di Corbetta, è stato inaugurato ufficialmente ‘Sunnyland’: un labirinto di girasoli che offre la possibilità di esplorare sentieri tortuosi e segreti nascosti tra le piante. Dodicimila metri quadrati di labirinto realizzato con oltre centoventimila meravigliosi girasoli che regalano un’esperienza unica per adulti e bambini che potranno godersi così la natura.

Sunnyland è aperta da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 21.30 e sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 21.30, inoltre è possibile godersi un meraviglioso e suggestivo aperitivo al tramonto tra i filari dorati. I caldi raggi della golden hour doneranno quella caratteristica senza tempo e vi faranno riscoprire i sapori autentici della natura.

“Un modo meraviglioso per creare armonia tra Natura e Territorio – ha affermato il sindaco di Corbetta - Dopo la bella esperienza di "Tulipland", ora Riccardo e la sua Cascina Scuola ci ha donato un'altra idea creativa, che ci riporta alla semplicità del vivere l'ambiente intorno a noi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!