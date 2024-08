Satèn protagonista al Festival della Franciacorta

Appuntamento imperdibile per gli amanti delle bollicine: il prossimo 14 e 15 settembre, in occasione del Festival del Franciacorta, si terrà una straordinaria degustazione di oltre 40 Satèn.

Per il Festival del Franciacorta, fra gli eventi più amati dagli appassionati delle bollicine più pregiate d’Italia, le Cantine di Franciacorta organizzano anche quest’anno una degustazione davvero unica di Satèn, nell’esclusiva location della loro enoteca, elegante open-space di 500 mq, allestito ad hoc per l’occasione. Protagoniste saranno 40 aziende vinicole franciacortine selezionate fra le più blasonate e quelle emergenti più interessanti, accomunate dal trait d’union dell’altissima qualità dei loro vini, tutti con caratteristiche assolutamente peculiari.

Il banco d’assaggio si terrà il 14 e 15 settembre. Ogni azienda proporrà due tipologie di Franciacorta, il Satèn ed un’altra a sua scelta. Gli assaggi saranno accompagnati da un raffinato buffet servito e il calice della degustazione sarà lasciato in omaggio. In programma quattro le sessioni al giorno, di due ore circa ciascuna (alle 10, alle 12.30, alle 15, alle 17.30), che si consiglia di prenotare direttamente dal sito www.cantinedifranciacorta.it, o telefonando allo 030 775 1116. Si tratterà di un’opportunità unica per degustare un’ampissima selezione di Franciacorta attraverso un viaggio sensoriale in cui si percepiranno emozioni e sensazioni diverse ad ogni assaggio, paragonando fra loro lo stile delle varie cantine. Il tutto con il supporto dei sommelier e degli esperti di Cantine di Franciacorta, che daranno informazioni sulle peculiarità

di ogni di ogni vino e di ogni azienda. Con questa degustazione Cantine di Franciacorta prosegue il suo impegno per far conoscere l’eccellenza della produzione enologica franciacortina. Enoteca di riferimento per i wine lovers, nacque a Erbusco nel 1994, solo quattro anni dopo la nascita del Consorzio per la Tutela del Franciacorta, con l’intento di raggruppare e promuovere in un unico spazio i vini di tutte le aziende franciacortine. Vi si trova un vastissimo e completo assortimento di vini della Franciacorta a prezzi di cantina, con tutti i produttori rappresentati e ben 1200 etichette. Situato vicino al casello autostradale di Rovato, sulla strada che porta al lago d’Iseo, questo Wine Store moderno, caldo ed accogliente, ha anche un elegante Wine Bar, luogo ideale dove fermarsi per un aperitivo.

