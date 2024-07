Il babbo più fashion d'Italia è di Villa Cortese

Francesco Bondì di Villa Cortese si aggiudica la categoria “Babbo Fashion” della trentesima edizione del concorso “Babbo più Bello d’Italia 2024”.

Pierluigi Converti 41 anni, di Parma è il “Babbo più Bello d’Italia 2024”, il titolo della 30° edizione se l’è aggiudicato sabato 13 luglio, all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare - Riviera Romagnola, sbaragliando la concorrenza di altri 12 papà, che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità, chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”.

“Il Babbo più Bello d’Italia” è un concorso di bellezza e simpatia e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni, l’unico requisito per partecipare è quello di essere papà. Ideato da Paolo Teti, è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli.

Oltre alla sua dolcezza ed alla sua simpatia, Pierluigi si è aggiudicato il titolo grazie anche alla prova di abilità, ha proposto una bellissima versione della canzone “Perfect” di Ed Sheeran ed ha conquistato la giuria, tutta al femminile, composta dalle Amministratrici del Comune di San Mauro Pascoli e dalle vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana” (anche questo concorso è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli).

Pierluigi è sposato con Alessia da 7 anni ed è papà di Alessandro ed Isabella, di 6 e 3 anni; nella vita di tutti i giorni è un manager nel settore delle risorse umane. Si definisce un papà premuroso, molto legato alla sua famiglia, a cui dedica la vittoria.

Il podio della categoria “Babbo Fashion” è andato a Francesco Bondì 41 anni, impiegato di Villa Cortese e papà di Anthony e Giada, di 9 e 5 anni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!