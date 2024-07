Imprese attente all'ambiente e alla sostenibilità

"Valorizzazione del brand e green claim nell'era dell'ESG", arriva il webinar mercoledì 17 luglio, dalle 14.30 alle 16.30, per il ciclo di seminari dell'Ufficio Proprietà Intellettuale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Gli ultimi anni hanno visto crescere in maniera esponenziale l'interesse sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale. L'incontro si prefigge l'obiettivo di fornire una panoramica aggiornata sul tema del rapporto tra green claim e greenwashing, individuando il ruolo che la proprietà industriale può rivestire nell'ambito delle strategie ESG, con specifico riferimento alla valorizzazione del brand.

Tra i temi in agenda: Green Claim e Greenwashing: profili definitori, la casistica dell'Autodisciplina Pubblicitaria, regolatoria e dei Tribunali, il ruolo della proprietà industriale per valorizzare i green claim.

I destinatari sono le imprese con sede legale e/o operativa iscritte alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi oltre ad aspiranti imprenditori e persone fisiche.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!