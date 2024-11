Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con le ACLI Milanesi e il Movimento Consumatori Milano, presentano il convegno sul tema "Sovraindebitamento e Comunità: Costruire nuovi modelli di intervento".

La Rete Italiana di Microfinanza, la Fondazione Welfare Ambrosiano e la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con le ACLI Milanesi e il Movimento Consumatori Milano, presentano il convegno sul tema "Sovraindebitamento e Comunità: Costruire nuovi modelli di intervento". L'iniziativa si propone di affrontare una delle questioni più urgenti per il nostro Paese: il sovraindebitamento, un fenomeno complesso e in crescita che mette a rischio la stabilità economica e sociale di milioni di cittadini italiani.

L'evento, promosso dal Microfinance Centre e sostenuto dal programma SIFTA | Social Inclusive Finance Technical Assistance, si terrà il 19 novembrepresso la Sala Conferenze di Palazzo Turati in Camera di commercio a Milano.

Nel corso della giornata, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e della società civile offriranno un'analisi approfondita del fenomeno del sovraindebitamento a livello nazionale, esaminando le sue cause principali, le criticità emergenti e gli strumenti già disponibili per affrontarlo. Verranno presentate anche buone pratiche di intervento, evidenziando potenzialità e ostacoli legati allo sviluppo di modelli efficaci per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento.

Il programma prevede una serie di interventi su scala nazionale, con particolare attenzione alle iniziative territoriali che si stanno sviluppando nella città di Milano.

Attraverso il confronto tra diverse prospettive — istituzionali, imprenditoriali, associative e sociali — l'evento offrirà spunti per costruire modelli di intervento più inclusivi, sostenibili e orientati al benessere delle comunità.

L'incontro sarà moderato da Giampietro Pizzo, Presidente della Rete Italiana di Microfinanza, e Heidi Ceffa, Direttrice della Fondazione Welfare Ambrosiano.

La partecipazione è libera, previa iscrizione su Eventbrite.

