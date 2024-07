La banda in trasferta

Note ed emozioni... anche in trasferta. Come si dice, allora "Musica maestro!": sì, perché il Complesso Bandistico Vanzaghellese, domenica scorsa (7 luglio) è stato protagonista, appunto pure fuori paese, precisamente a Teglio. Là, insomma, ecco che i musicisti hanno conquistato i presenti con la loro musica e con le loro straordinarie qualità e capacità. Un momento davvero particolare e speciale.

