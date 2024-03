Locali alla banda

L'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha concesso dei locali in comodato d'uso al Complesso Bandistico Vanzaghellese.

Quest'anno taglia il traguardo del quarantasettesimo anno di attività. Nato nel 1977, il Complesso bandistico vanzaghellese si è distinto in questi anni sia sul versante della formazione dei giovani alla musica, sia su quello dell'animazione musicale dei momenti topici della vita del paese. Per questo l'Amministrazione comunale, sensibile alle esigenze del sodalizio di poter disporre di un luogo in cui effettuare le prove d'ensemble in preparazione alle varie attività, ha deciso di concedergli dei locali in comodato d'uso. Potrà così proseguire di gran carriera la serie di iniziative che l'associazione si è prefissa di realizzare nel quadro di "promuovere la conoscenza e la pratica della musica bandistica - come si legge nella convenzione stipulata tra i due enti - anche attraverso svariate iniziative culturali e ricreative a favore della popolazione di Vanzaghello, oltrechè in collaborazione con le scuole ed altri enti pubblici". Il complesso è arrivato ad annoverare nel corso della sua storia fino ad oltre ottanta elementi.

