Vanzaghello: l'inno di comunità

Melodia e parole. Parole e melodia: quando storia, tradizioni, ricordi ed emozioni si mischiano assieme diventando praticamente o quasi, come si dice, “una cosa sola”.

Melodia e parole. Parole e melodia: quando storia, tradizioni, ricordi ed emozioni si mischiano assieme diventando praticamente o quasi, come si dice, “una cosa sola”. E’ l’inno di Vanzaghello, là dove è racchiuso e si respira il senso di comunità. “Tutto nasce nel periodo del lockdown - spiega Christian Giudici, l’autore appunto della melodia - Come dimenticare, infatti, il silenzio che c’era nelle strade e da qui, quindi, l’idea di fare qualcosa che potesse contrastarlo e riportare nelle persone un po’ di pace e serenità. La musica, allora, con la sua grande forza, ecco a cosa si è pensato, ragionando su un brano che fosse dedicato al nostro paese. Da lì siamo partiti, fino a realizzarlo, grazie al coinvolgimento ed al sostegno del Complesso Bandistico Vanzaghellese, della popolazione e dell’Amministrazione comunale”. Prima le note, pronte a far battere i cuori, poi pure il testo, a rendere ancor più speciale l’inno. “Quando sono venuta a conoscenza che c’era un concorso per trovare proprio le parole che accompagnassero la melodia, subito mi sono detta, perché non partecipare? - racconta Anna Agresti, colei che ha creato il testo - Mi sono messa, pertanto, all’opera, raccogliendo inizialmente informazioni e successivamente trasferendo ciò che avevo appreso e conoscevo in prima persona su carta. Ho cercato di far emergere particolarità e caratteristiche di Vanzaghello, con la sua storia”. Un inno, alla fine, capace di unire passato e presente, guardando al futuro. “L’emozione oggi mentre lo si ascolta è qualcosa difficile da descrivere - concludono - Musiche e testo che raccontano davvero tutto quello che abbiamo. Siamo una comunità compatta, fatta di ricordi e momenti carichi di coinvolgimento e condivisione”.

MELODIA E PAROLE DI COMUNITÀ: L'INNO DI VANZAGHELLO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!