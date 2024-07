Parabiago: insieme per un rilancio

Commercianti e Amministrazione comunale insieme per dare un nuovo lancio al centro cittadino. Tante le idee e le proposte, ma anche preoccupazioni.

Insieme. Per rilanciare il centro cittadino a beneficio di tutti i cittadini. Commercianti e amministrazione comunale hanno cominciato a confrontarsi sulle idee per dare nuovo smalto al cuore pulsante di Parabiago. "E' stato un confronto costruttivo - spiega il sindaco Raffaele Cucchi - e utile a raccogliere le osservazioni di chi ha un'attività commerciale a Parabiago, ragionare insieme sulle potenzialità di piazza Maggiolini e del centro in generale è doveroso, perché si riescono a comprendere le necessità dei commercianti". Cucchi ha ascoltato anche la voce di un esercente con attività lontana dal centro che ha espresso preoccupazione perché si avverte escluso dal progetto di rilancio. "Abbiamo condiviso - spiega ancora il primo cittadino - la necessità di creare un progetto che incentivi l'apertura di nuove attività ed eviti la chiusura di quelle esistenti, i prossimi step prevedono l'elaborazione di una proposta progetuale che tenga conto delle osservazioni raccolte".

