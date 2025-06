Deleghe a Nico Beltramello

"Ringrazio il sindaco per la fiducia" sono le prime parole del neodesignato che già si occupa dell'ambito delle Politiche Finanziarie, delle Società Partecipate e della Semplificazione.

Lorenzo Paietta ha deciso di farsi da parte. La delega a Grandi Eventi e Tradizioni Locali dell'amministrazione comunale di Bareggio passa adesso nelle mani di Nico Beltramello. "Ringrazio il sindaco per la fiducia - sono le prime parole del neodesignato che già si occupa dell'ambito delle Politiche Finanziarie, delle Società Partecipate e della Semplificazione - in questi anni sui Grandi Eventi è stato fatto un importante lavoro, molto apprezzato dai cittadini che hanno sempre partecipato numerosi e con entusiasmo alle tante iniziative proposte, è nostra intenzione proseguire anche in futuro su questa linea puntando sugli eventi che hanno riscosso più successo e valorizzando maggiormente le tradizioni locali". Le deleghe a Commercio e Marketing Territoriale in precedenza in capo a Paietta saranno gestite direttamente dalla sindaca Linda Colombo.

