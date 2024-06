Rioni: cinquant'anni di storia

Venerdì 21 e sabato 22 giugno torna la festa più attesa dell'estate bernatese. Due giorni di festa, musica e buon cibo, organizzati dal Comitato Rioni che proprio in quest'occasione festeggerà un compleanno speciale.

Era il 1974 quando dall’idea di un uomo, a Bernate Ticino, nascevano i Rioni. Una realtà voluta dall’allora parroco don Luigi che ha saputo regalare ai suoi giovani qualcosa in cui identificarsi e che diventasse poi tradizione. Il tempo è passato, diversi sacerdoti si sono dati il cambio nella parrocchia e quel seme piantato anni prima ha dato frutto. I giovani sono diventati genitori e hanno cresciuto i loro figli con i ricordi dei primi ‘Giochi del Cribiet’, delle prime sfilate dei carri di ogni rione…delle interminabili sere trascorse tra le colonne del chiostro. Oggi, cinquant’anni dopo, quei figli hanno trasformato i ricordi di una vita in una realtà associativa cardine della vita bernatese. “Nel 2016 abbiamo deciso di costituire il ‘Comitato Rioni’ - ci spiega il presidente Marco Faccendini - Un organo legalmente riconosciuto che sia presenza costante nella realtà del paese. Il nostro scopo è riuscire a conciliare il bellissimo e nostalgico ricordo dei tempi passati con la chiara visione dei progetti futuri. Siamo un gruppo che ogni anno cresce sempre di più e di questo siamo davvero orgogliosi. Lavoriamo in sinergia con la Parrocchia, l’ Amministrazione Comunale e le altre associazioni del territorio, in particolare con il Gruppo Vogatori con cui negli anni si è creata un’intesa vincente. Ci prepariamo a vivere un week end di festa con tutta Bernate per celebrare insieme un traguardo importante”. Venerdì 21 e sabato 22 giugno infatti, andrà in scena la ‘Festa dei Rioni’, una due giorni di musica, buon cibo e tanto divertimento. Si comincia con la serata ‘paella&sangria’, accompagnata dalla musica del duo acustico ‘Massimo & Sergio’ a cui seguirà il ritorno sul palco della band ‘Aurora’. Sabato invece, aperitivo al tramonto con dj set by Simone Toffa e i balli travolgenti di ‘Ambro&Corazon’.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!