Contributi alle imprese

Vanto del territorio ed elemento di vitalità produttiva, potranno beneficiare di un sostegno pubblico. Alle imprese che operano nella sua realtà si rivolge il bando per la concessione di contributi a fondo perduto varato dal Comune di Bareggio. "Il contributo concesso a ciascun operatore - spiega il sindaco Linda Colombo in una nota - può arrivare fino a 1500 euro per opere e interventi effettuati o dotazioni acquistate al 28 marzo 2022". Un supporto che potrebbe consentire alle aziende bareggesi di apportare migliorie significative per la loro attività produttiva a beneficio dell'intero paese. Il bando è scaricabile dal sito del Comune.

