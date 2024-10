Dagli alimentari ai prodotti tipici, da una mostra su Saint-Exupery a laboratori sull'alimentazione sostenibile. In programma venerdì 1 novembre dalle 9 alle 19 in piazza Cavour a Bareggio la Sagra di San Carlo.

Dagli alimentari ai prodotti tipici, da una mostra su Saint-Exupery a laboratori sull'alimentazione sostenibile. In programma venerdì 1 novembre dalle 9 alle 19 in piazza Cavour a Bareggio la Sagra di San Carlo. Oltre ai mercatini degli hobbisti, è prevista una mostra ispirata al libro di Saint-Exupery Il Piccolo principe rivisto attraverso l'arte sullo scalone del palazzo comunale. Altri ingredienti saranno la Mostra fotografica Bareggio storica, la Sagra del Gorgonzola e i laboratori per bambini sull'alimentazione sostenibile a cura de La Ghiandina aps nel quadro del progetto Food and nature. Per i piccoli saranno disponibili anche gonfiabili e gokart.

