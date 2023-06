36 mila euro per le imprese

L'Amministrazione comunale di Bareggio ha messo a disposizione delle imprese operanti sul suo territorio un importo complessivo di 36 mila euro.

Sul suo territorio ci sono circa 1300 aziende. La vitalità produttiva del Comune di Bareggio riposa su numeri precisi. Ma, al di là dello spirito imprenditoriale che non ha mai fatto loro difetto, i detentori di queste realtà abbisognano anche di un supporto economico per mandare avanti la loro attività e renderla sempre in grado di stare a voce alta su un mercato sempre più competitivo. Sensibile all'esigenza, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione delle imprese operanti sul suo territorio un importo complessivo di 36 mila euro. Il supporto è stato reso possibile grazie a un finanziamento di Regione Lombardia. Il bando redatto dal comune stabilisce una serie di condizioni: ogni impresa non potrà ricevere una dotazione maggiore di 1500 euro, il contributo, poi, "Non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale al netto di Iva e non superiore all'importo delle spese in conto capitale". Le domande potranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando che è stato diffuso il 19 giugno. Ossigeno prezioso per le imprese chiamate, in un'epoca di forte concorrenzialità, a rendere sempre più appetibile ciò che producono.

