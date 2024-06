"Il valore di un dono. Il più regalo che possiamo farci è aiutare gli altri...". Molto più di un semplice messaggio, perché quando c’è da esserci e dare il suo contributo, l’Avis di Turbigo non si è mai tirato indietro e mai si tirerà.

"Il valore di un dono. Il più regalo che possiamo farci è aiutare gli altri...". Molto più di un semplice messaggio, perché quando c’è da esserci e dare il suo contributo, l’Avis di Turbigo non si è mai tirato indietro e mai si tirerà. Eccolo anche quest’anno, allora, in prima linea in via Roma. “Abbiamo promosso, come ormai facciamo da tempo in due differenti momenti, una raccolta straordinaria di sangue - spiega il presidente Michele Stefani”. Un appuntamento fondamentale per sensibilizzare e ribadire ancora una volta l’importanza appunto della donazione. Perché non dobbiamo mai dimenticare di quanto sia forte il bisogno… oggi, domani e sempre. “La necessità è grande - conclude - Il sangue è un tesoro di cui ce n’è un bisogno forte. Per questo simili iniziative sono essenziali”.

RACCOLTA AVIS: "IL VALORE DI UN DONO"



