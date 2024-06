Nosate al voto: tra vincitori... e vinti!

Dal riconfermato sindaco Roberto Cattaneo alla sfidante Stefania Paccagnella: ecco cosa dicono i due principali protagonisti delle elezioni comunali di Nosate.

Contento e soddisfatto: e, in fondo, altrimente non potrebbe essere, perché per la terza volta i cittadini di Nosate gli hanno dato fiducia, scegliendo come loro sindaco anche per i prossimi 5 anni. Roberto Cattaneo apre, così, ufficialmente quello che sarà il suo terzo mandato e lo fa ripartendo dal lavoro fatto in questi 10 anni che l'hanno visto alla guida del paese. "La gente ha premiato l'impegno di un gruppo che nei due mandati precedenti non è mai venuto meno - commenta lo stesso Cattaneo - Adesso proseguiamo con altri progetti e idee che abbiamo nel cassetto. Il PGT, ad esempio, per proiettare Nosate verso il futuro e, poi, c'è un sogno che lo annunceremo più avanti. Siamo pronti ed è pronta anche la giunta che mi affiancherà: uno dei componenti sarà una figura importante, che a breve la cittadinanza scoprirà". Se così, quindi, il neo eletto primo cittadino, dall'altra ecco la lista 'Nosate Rinasce' e la sua candidata Stefania Paccagnella, che siederanno sui banchi della minoranza. "Voglio ringraziare chi ci ha affiancato in questa campagna elettorale e chi si è avvicinato fin da prima - conclude - Abbiamo costruito un ottimo gruppo ed è da qui che dobbiamo ripartire. Faremo certamente un'opposizione seria, attenta e costruttiva, per il bene del paese e della nostra comunità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!