Pronti via e prime dimissioni

Pronti via e subito le prime dimissioni. Comincia, infatti, com un cambio sui banchi della maggioranza nella massima assise cittadina di Nosate, il terzo mandato del riconfermato sindaco Roberto Cattaneo. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di insediamento, ecco appunto la surroga di un membro del consiglio a seguito proprio delle dimissioni di un consigliere. Più precisamente a lasciare è stato Davide Imo e così al suo posto è entrata Gianna Recanati. Sarà lei, dunque, a far parte dell’attuale Amministrazione comunale nei prossimi cinque anni al governo del paese.

