Consiglio Nosate: seduta di insediamento

Convocazione del primo consiglio comunale a Nosate dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno. La massima assise si riunirà, allora, il 26 giugno alle 19. E all'ordine del giorno ecco: insediamento del consiglio comunale - esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali eletti; convalida degli eletti. Quindi, surroga membro del consiglio comunale a seguito dimissioni consigliere comunale; giuramento del sindaco davanti al consiglio comunale; comunicazione del sindaco della nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267; presentazione al consiglio comunale del documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2024/2029, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267; elezione della commissione elettorale comunale; nomina membri della commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi permanenti dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d’assise di appello; approvazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili per l'attività amministrativa comunale, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

