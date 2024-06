Elezioni Nosate: le preferenze dei singoli

Uno per uno: quante sono state le preferenze dei singoli candidati nelle tre liste 'in corsa' alle elezioni comunali di Nosate. Eccoli. NOSATE NUOVA - Giuseppina Carmen Tonella 22, Evelyn Colpo 10, Gianna Recanati 6, Alice Bovo 9, Florida Xherahu 7, Davide Imo 15, Roberto Tirloni 6, Amedeo Raise 8, Ivan Gamba 10 e Paolo Carena 4. NOSATE RINASCE - Alice Spreafico 17, Gabriele Barozza 5, Fabio Alfonso Todaro 3, Stefano Spreafico 4, Monica Munzio Compagnoni 10, Mattia Chiandotto 4, Giulio Stefanoni 2, Daniela Arienti 2, Andrea Giuseppe Costa 1 e Alessandro Tanzini 0. FORZA NUOVA - 0.

