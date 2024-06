Moto Club in rosa

Istituita la Commissione Femminile del Moto Club Magenta. Eletta Sara Renzetti come rappresentante del gruppo, durante l'Assemblea dello scorso febbraio.

In questi ultimi anni l’interesse femminile per il mondo delle due ruote è cresciuto sempre più e a partire dal 2021 il Comitato Regionale FMI Lombardia propone e sostiene le realtà dei territori nell’organizzazione di eventi volti a coinvolgere le donne in questo settore.

Recependo questi principi, il Moto Club Magenta ha istituito la propria Commissione Femminile e nel corso dell’Assemblea dello scorso febbraio ha eletto Sara Renzetti come rappresentante del gruppo.

Con l’istituzione di questa Commissione, il desiderio è quello di stimolare ed essere di esempio per tutte quelle donne che non trovano il coraggio di guidare una moto, che si sottovalutano e pensano di non possedere adeguate abilità per farlo.

La passione di Sara per le moto, infatti, nasce da bambina, affascinata dalle “enduro” di suo padre. Il desiderio di possedere una moto tutta sua cresce sempre più, fino a che a 16 anni decide di comprarne una contro il volere dei suoi genitori. Nonostante le difficoltà incontrate, imparando a guidare da autodidatta (cadute, delusioni, paure), la sua passione per la moto negli anni si trasforma in passione per l’andare in moto. La frequentazione di corsi di guida sicura le permette di acquisire sempre maggiore sicurezza e partecipa a raduni dove incontra altre ragazze con la sua stessa passione.

Da questi incontri e grazie alla disponibilità del Moto Club Magenta e delle sue presenze femminili si sviluppa l’idea di una “Sezione” in rosa, o meglio in giallo com’è il colore sociale del sodalizio.

La sfida a cui il gruppo ha deciso di dedicarsi è quindi ambiziosa!

Al già vario e fitto calendario degli eventi del Moto Club Magenta, quindi si aggiungeranno lezioni teoriche e pratiche di guida sicura rivolte sia a conducenti sia a passeggere, lezioni di manutenzione base della moto, gemellaggi e raduni al femminile e tanto altro.

L’impegno della Commissione Femminile si concretizza, anche, nell’attiva e preziosa collaborazione per la realizzazione di tutti gli eventi promossi dal Moto Club Magenta (gare, manifestazioni e motogiri).

La Commissione è formata da Alessia Maggioni, Lara Cuzzocrea, Marinella Barni, Stefania Fasulo e Sara Renzetti. L’invito va a tutte le ragazze e donne appassionate di moto, passeggere e conducenti, che hanno voglia di condividere le proprie esperienze all’interno del nostro Moto Club.

Il ritrovo del Moto Club Magenta è tutti i venerdì sera presso la sede in Via Valle, Ponte Vecchio 20013 Magenta (MI) opppure potete consultare la pagina Facebook o il profilo instagram.

Forza ragazze il Moto Club Magenta vi aspetta!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!