6^ edizione della 'Fontana Cross'

Circa 180 i partecipanti a questa edizione che conferma il gradimento della proposta della scuola che dallo scorso anno si è estesa anche alle famiglie con la sezione “Family”.

Successo per la corsa campestre “Fontana Cross” dell’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” di Magenta, che si è svolta nel parco di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio, sabato 12 aprile.

Il ringraziamento va al Comune di Robecco sul Naviglio e alle associazioni ASD Casterno, Brontolo bike ASD, Gruppo Podistico Latigre, Tapascione Running Team che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento sportivo, ai Genitori dell’istituto per il punto ristoro. Un’edizione che “è andata molto bene anche grazie ad un ottimo tempo - ha detto Giovanni Noè, assessore allo Sport del Comune di Robecco sul Naviglio.- Una bella mattinata di sport che ha permesso un’affluenza molto buona. Fondamentale è stato il supporto operativo delle associazioni sportive del territorio, dall’allestimento all’assistenza sul percorso, tutti insieme per dare una mano, dalla registrazione alla gara al ristoro, per la buona riuscita della manifestazione. Perché il Fontana cross è frutto della sinergia tra diverse realtà, questa è la sua forza: amministrazione comunale, le associazioni e la scuola nelle persone del dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e le famiglie”.

E’ stato un evento sportivo pensato per offrire ai bambini “un’esperienza all’insegna del movimento, della condivisione e del contatto con la natura”, ha sottolineato la Prof. Claudia Rao che ha preparato i partecipanti insieme ai colleghi e alle colleghe Lina Masu per la scuola primaria e Cinzia Lupo e Giuseppe Garavaglia per la scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni e le alunne dei cinque plessi dell’Istituto (Magenta, Robecco e Casterno) che si sono iscritti alle tradizionali batterie per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado sono stati divisi in batterie, mentre la sezione “Family” genitori-figli ha visto ventisei partecipanti con un raddoppio dell’adesione rispetto allo scorso anno.

Un momento sempre significativo quello della scuola che si fa promotrice di benessere anche fuori dall’aula e che regala esperienze di condivisione tra compagni e famiglie, come ha spiegato il prof. Davide Basano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo. Che, a sorpresa, ha premiato anche gli insegnanti.

“Abbiamo lavorato attraverso esercizi specifici come skip alto e basso, calciata ai glutei, corsa con calciata in avanti, corsa laterale, affondi, squat, Plank e piegamenti. Ho strutturato circuiti misti che combinano corsa e ostacoli per migliorare la capacità aerobica, integrando anche prove di corsa a tempo, con monitoraggio dei progressi. Per la prova di staffetta, ci siamo concentrati sulla tecnica del passaggio e della ricezione del testimone, con esercitazioni a coppie, in gruppo e con ostacoli, lavorando sia sull’aspetto tecnico sia sullo sviluppo dello spirito di squadra”, ha spiegato Claudia Rao, professoressa di Educazione Motoria alla scuola primaria.

Attenzione quindi alla postura corretta, alla mobilità articolare, alla forza e alla resistenza. “L’allenamento per la costruzione l’allenamento per la corsa campestre è stato di una buona dose di forza resistenza muscolare e resistenza generale con esercizi specifici”, come sottolinea la maestra Lina Masu che ha preparato gli alunni e le alunne della scuola primaria insieme alla prof. Claudia Rao.

