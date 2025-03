Pink in Garage - Corso di manutenzione moto al femminile

Presenti ben 15 ragazze, oltre ad altrettanti uomini, tutti curiosi di apprendere e/o approfondire la conoscenza della propria moto

Grande successo al corso di manutenzione moto dedicato alle donne.

A partire dal nome dell’evento “Pink in Garage” sicuramente d’effetto per proseguire all’ottima organizzazione del Moto Club Magenta per mano della Commissione Femminile del sodalizio, e di Proride di Cameri (NO), che ha messo a disposizione l’officina e la competenza tecnica.

Presenti ben 15 ragazze, oltre ad altrettanti uomini, tutti curiosi di apprendere e/o approfondire la conoscenza della propria moto anche attraverso la piccola manutenzione ordinaria.

Il corso tenuto da Simone ed Andrea di Proride è partito proprio dalla descrizione dei componenti della moto sottolineando l’importanza di una buona manutenzione, come prevenzione di eventuali guasti.

Si è poi passati ad analizzare gli pneumatici, le loro diciture e note riportate sul libretto di circolazione, per poi passare alla sospensioni e alla loro importanza per la sicurezza e la stabilita delle due ruote. La catena di trasmissione, la sua pulizia e riconoscerne l’usura, stessa cosa per le pastiglie dei freni, ma anche il controllo dei livelli di olio ed eventualmente del liquido di raffreddamento.

Piccole nozioni sulla frenate e sul funzionamento dell’ABS.

Interessante la spiegazione della percentuale di bio carburanti (bioetanoli) tanto pericolosi per la salute della moto quando questa viene lasciata ferma per molto tempo.

La spiegazione della triangolazione sella-pedane-manubrio e la giusta regolazione di leve e pedali, senza dimenticare la cura di bellezza con consigli per il lavaggio e prodotti per la pulizia della moto

Buona la prima si direbbe ed in effetti così è stato per la Commissione Femminile del Moto Club Magenta che vuole lasciare ringraziamento speciale per la riuscita della giornata a Proride di Cameri e ai soci del Moto Club Magenta.

