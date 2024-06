La fiaccolata dei giovani da Barbiana

Un momento sempre molto bello e sentito, per pregare, ridere, scherzare... E correre insieme! La fiaccolata della Comunità Pastorale in Binda è sempre un momento molto sentito dai ragazzi.

Un momento sempre molto bello e sentito, per pregare, ridere, scherzare... E correre insieme! La fiaccolata della Comunità Pastorale in Binda è sempre un momento molto sentito dai ragazzi. Nelle scorse settimane un vasto gruppo di adolescenti e giovani, con don Matteo e suor Marta, sono partiti da Barbiana (Firenze), celebre per gli insegnamenti di don Milani, per portare la ‘luce’ della fede nelle nostre comunità.

