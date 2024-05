Arluno pronto al voto

Arluno chiamata alla urne alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra la lista di Alfio Colombo e Luigi Alfieri.

Chi sarà il successore di Moreno Agolli sulla poltrona principale del municipio? Nelle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini di Arluno saranno chiamati a scegliere tra due alternative. La prima è Alfio Colombo, candidato di bandiera ella lista " Insieme per Arluno- Alfio Colombo sindaco", la seconda è Luigi Alfieri per "Alfieri sindaco Arluno domani". Colombo porta con sè un'ampia esperienza amministrativa. Dal 1995 al 1999 è infatti stato assessore alle politiche culturali e giovanili del comune e dal 1999 al 2004 ha avuto la delega alle politiche sociali ricoprendo anche l'incarico di vicesindaco. Dal 2009 al 2014 è stato vicesindaco con delega alle politiche ambientali, al personale e alla vigilanza. Nell'ultima esperienza consiliare era seduto sui banchi dell'opposizione con la lista "Insieme si può Cambiamo Arluno" insieme con Elisabetta Fusar Poli. Con lui si candideranno due assessori uscenti della giunta Agolli ovvero Pietro Tiberti e Matteo Zappa. Gli altri che concorrono con la sua lista per la carica di consigliere sono Federico Ballarini, Miriam Chiodini, Clarissa Michela Como, Giuseppina Corvino detta Pina, Sofia Elisa D'Esposito, Anna Favata, Lauro Gatti, Rossella Gionco, Fabio Portaluppi, Paolo Pravettoni, Vincenzo Riccio, Claudio Selmi, Enrico Simonetti, Domenica Valentino detta Kella. Alfieri ha anch'egli militato sui banchi dell'opposizione in questi anni con il gruppo "Noi con Alfieri sindaco" ed è il candidato espressione del tradizionale centrodestra. Gli altri candidati sono Felice Agolli, Carlo Bianchi, Roberto Cassani, Cesare Giuseppe Cozzi, Marika Cucchi, Filippo Di Benedetto, Massimo Mario Garegnani, Valentina Parini, Patrizia Parolini, Thomas Rossi, Claudia Tretter, Diego Tunesi, Federica Tunesi, Alberto Giorgio Zacchello, Cristina Maria Zanaboni, Michael Zini. Nel 2019 la tornata elettorale incoronò il sindaco uscente Moreno Agolli con 2164 voti con la lista "Arluno solidarietà e progresso", davanti ad Alfio Colombo di Cambiamo Arlno con 1556 e ad Andrea Tosone del Movimento Cinquestelle con 421.

