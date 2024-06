Arluno: chi in consiglio comunale?

Undici per la maggioranza, cinque per l'opposizione. Il nuovo consiglio comunale di Arluno ha preso forma dalla tornata elettorale dello scorso weekend che ha portato i cittadini a eleggere Alfio Colombo della lista "Alfio Colombo sindaco Insieme per Arluno" alla carica di primo cittadino.

Undici per la maggioranza, cinque per l'opposizione. Il nuovo consiglio comunale di Arluno ha preso forma dalla tornata elettorale dello scorso weekend che ha portato i cittadini a eleggere Alfio Colombo della lista "Alfio Colombo sindaco Insieme per Arluno" alla carica di primo cittadino. Nelle file della maggioranza siederanno Anna Favata, Federico Ballarini, Clarissa Michela Como, Matteo Zappa (ex assessore con la giunta dell'ex sindaco Moreno Agolli), Domenica Valentino detta Kella, Pietro Tiberti, anch'egli ex assessore con Agolli, Enrico Simonetti. Per l'opposizione, a fianco del candidato sindaco Luigi Alfieri (Alfieri sindaco Arluno domani), siederanno Federica Tunesi, Thomas Rossi, Massimo Mario Garegnani e Patrizia Parolini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!