Il comune di Arluno insieme ad Aido

Il primo cittadino di Arluno, Alfio Colombo, propone per il proprio comune una serie di inziative per sensibilizzare la popolazione verso la donazione degli organi.

A come Arluno, A come Aido. Il comune e l'associazione che si occupa di gestire la vasta problematica del trapianto e della donazione di organi si sono stretti la mano per dare vita a iniziative di sensibilizzazione sul territorio cittadino nel prossimo futuro. A questo scopo, il primo cittadino Alfio Colombo, tesserato del sodalizio da quando è divenuto maggiorenne, ha avuto in questi giorni un incontro con il vicepresidente provinciale Giuseppe Lazzati e il referente arlunese Emanuele Radice. Dall'incontro è nata una serie di idee da proporre al territorio "prima tra tutte - dice in una nota il primo cittadino arlunese - la possibilità di iscriversi ad Aido per donare anche al momento del rinnovo della carta d'identità".

