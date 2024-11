La Lega Giovani Ticino a Roma

La delegazione, composta da ragazzi e ragazze provenienti da Rho, Arese, Rescaldina, Buccinasco e Arluno, ha incontrato l’onorevole Fabrizio Cecchetti.

Importante giornata istituzionale per la Lega Giovani Ticino, che ha visto i giovani militanti impegnati in un tour nella capitale per presentare le proprie proposte in tema di scuola e politiche giovanili ai rappresentanti delle istituzioni italiane.

La delegazione, composta da ragazzi e ragazze provenienti da Rho, Arese, Rescaldina, Buccinasco e Arluno, ha incontrato l’onorevole Fabrizio Cecchetti, Referente della Lega Lombarda, presso la Camera dei Deputati. Durante il confronto, i giovani hanno esposto idee e suggerimenti per migliorare il sistema educativo, raccogliendo utili spunti per il lavoro politico.

La visita è proseguita al Ministero dell’Istruzione, dove i giovani sono stati ricevuti dal Ministro Giuseppe Valditara. Anche in questa occasione, il focus è stato sulle proposte elaborate dalla Lega Giovani in ambito scolastico, con particolare attenzione a temi come l’orientamento professionale, il potenziamento delle competenze digitali e il supporto agli studenti.

Il tour si è concluso a Palazzo Chigi, dove i partecipanti hanno avuto modo di approfondire il funzionamento delle istituzioni governative, visitando uno dei luoghi simbolo della politica italiana.

L’onorevole Cecchetti ha commentato:

"Sono orgoglioso di vedere giovani così motivati e impegnati. La Lega Giovani Ticino ha dimostrato di avere idee chiare e concrete, contribuendo con proposte di valore sul tema della scuola. Esperienze come questa sono fondamentali per costruire una nuova generazione di leader consapevoli e preparati."

Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani Ticino, ha aggiunto:

“Un sincero ringraziamento all'onorevole Cecchetti per la disponibilità nei confronti del nostro gruppo e al Ministro Valditara per aver ascoltato le nostre proposte sul futuro della scuola. Questo percorso, oltre a rappresentare un'opportunità di crescita personale e dialogo, ci ha dato la possibilità di portare la voce dei giovani nelle istituzioni.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!