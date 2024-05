Don Gioele Asquini presto parroco

Don Gioele Asquini è uno dei quindici seminaristi che sabato 8 giugno alle 9 nel Duomo di Milano diventerà sacerdote consacrando la sua vita a Dio. Domenica 9 alle 11 celebrerà la sua prima Santa Messa nella chiesa di San Paolo di Legnano, a cui seguirà il pranzo comunitario.

Si chiama Gioele Asquini e, tra qualche giorno, coronerà il suo sogno: diventare sacerdote e dedicare la sua vita a Dio e ai bisognosi. La sua ordinazione sacerdotale avverrà sabato 8 giugno alle 9 nel Duomo di Milano , alle 18, invece, nella parrocchia Beato Cardinal Ferrari di via dei Pioppi con don Walter Zatta, parroco dei Santi Martini, la messa vigilare con benedizione del calice e della patena. Domenica 9, invece, alle 11 celebrerà la sua prima Santa Messa nella chiesa di San Paolo, a cui seguirà il pranzo comunitario . Nella chiesa dei Santi Martiri anauniani, frattanto, è in corso una mostra collegata a quest'evento dal titolo "i santi della porta accanto". Lo spazio espositivo è imperniato su immagini di "giovani donne e giovani uomini che hanno preso sul serio il Vangelo - come hanno spiegato gli organizzatori - e lo hanno provato a vivere, con radicalità, con gioia ed entusiasmo, secondo la loro specifica vocazione nella loro realtà locale, nella professione, nello studio, nella vita affettiva, nell'impegno pastorale, culturale, sociale e a servizio della Chiesa e della società". La mostra sarà aperta sino a domenica 9 giugno.

