DEA e sicurezza: Azienda Ospedialiera fa chiarezza

DEA di Magenta e Legnano: sicurezza garantita, dialogo aperto per rafforzarla.

A seguito di recenti articoli apparsi sugli organi di stampa in merito alle segnalazioni provenienti dal personale della società Puma Security impiegato per l’erogazione del servizio di guardia armata presso i DEA di Magenta e Legnano, ASST Ovest Milanese evidenzia il proprio impegno per adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l’incolumità di tutti coloro che accedono ai DEA del territorio. Proprio per perseguire l’obiettivo primario di garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano il pronto soccorso, cittadini, pazienti e personale sanitario, è attivo il servizio di guardia armata presso i DEA di Magenta e Legnano gestito tramite la società Puma Security.

Il contratto con la società di sicurezza è stato stipulato in accordo con una convenzione regionale, utilizzata con le medesime modalità da altre realtà sanitarie lombarde. L’ASST ha sempre rispettato i propri obblighi contrattuali. Anche se non direttamente coinvolta nelle relazioni sindacali tra le guardie giurate e la società, l’ASST ha portato avanti, con incontri avvenuti in più occasioni, un dialogo per garantire al meglio un ambiente di lavoro sicuro per tutti, sia per i propri dipendenti, che continuativamente e direttamente prestano cura e assistenza, sia per il personale esterno. L’Azienda conferma e rinnova la massima attenzione sul fronte della sicurezza e per questo provvederà a potenziare, a seguito di uno studio di fattibilità attualmente già in corso, il sistema di videosorveglianza dell’area e la copertura della rete di comunicazione (che comunque è presente, sebbene diversamente efficace a seconda

dei diversi operatori telefonici).

