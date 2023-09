Raccolta di materiale per il Marocco

L’Amministrazione comunale di Legnano sostiene l’iniziativa delle associazioni Jasmine, Uildm e WWF Insubria partita nelle scorse ore e finalizzata a raccogliere materiale per le popolazioni del Marocco colpite dal terremoto nella notte fra l’8 e il 9 settembre.

L’Amministrazione comunale di Legnano sostiene l’iniziativa delle associazioni Jasmine, Uildm e WWF Insubria partita nelle scorse ore e finalizzata a raccogliere materiale per le popolazioni del Marocco colpite dal terremoto nella notte fra l’8 e il 9 settembre. "Come successo qualche mese fa per il sisma che aveva colpito Turchia e Siria, la comunità di Legnano, attraverso alcune associazioni cittadine, si è attivata per raccogliere beni di prima necessità da inviare alle popolazioni vittime del terremoto -sottolinea il sindaco Lorenzo Radice - È un’ulteriore riprova dello spirito di solidarietà fattiva che da sempre anima la nostra città e per cui ringrazio le associazioni e chiunque contribuirà, anche con un piccolo gesto, ad alleviare le difficoltà della popolazione marocchina". I beni di prima necessità richiesti sono abbigliamento invernale per uomo, donna e bambini (calze, giacche, maglioni, pantaloni, cappelli, guanti, sciarpe, scarpe e intimo, che deve essere nuovo), materiale medico (kit pronto soccorso, sedie a rotelle, stampelle), articoli per bambini (ciucci, biberon, giocattoli e pannolini), materiale da campeggio (sacchi a pelo, tende, torce portatili a batterie) e materiale di vario genere (asciugamani, dentifrici, spazzolini, salviettine e assorbenti). Due sono i punti di raccolta in città: la sede UILDM e WWF Insubria in via Colli di Sant’Erasmo, 29, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e Ummy Bistrot Marocchino, in via Girardi 19/c aperto per la raccolta da martedì alla domenica dalle 18 alle 20.

