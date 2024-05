Schiuma in zona industriale

Un risveglio insolito nella zona industriale cuggionese, da una ditta chimica, infatti, un'invasione di schiuma che ha invaso anche le vie limitrofe.

Una mattinata davvero insolita quella di oggi a Cuggiono. Poco dopo le 7 del mattino da una nota azienda chimica del paese vi è stata un'invasione di schiuma nell'area interna, ed anche negli spazi esterni fino alle vie di passaggio.

Per motivi ancora da accertare vi è infatti stata una fuoriuscita di schiuma da un'impianto che progressivamente si è espanso fino ad invadere l'area del capannone e gli spazi esterni. L'azienda coinvolta è una nota ditta di chimica che produce nastri elettrici / elettronici in PPVC, tessuto, TNT, PET, poliammide, ecc. nastri biadesivi in tessuto-nontessuto, schiuma, PET, ecc.

Fin dalle prime ore del mattino numerosi dipendenti erano intenti a contenere la situazione cercando di ripristinare la normalità.

