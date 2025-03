Furto nelle chiese

Lo scorso giovedì nella chiesa della frazione, la scorsa notte nella Basilica di San Giorgio. Un doppio furto che lascia danni e molte offerte sottratte alle comunità.

Un nuovo doppio episodio ai danni della chiesa... in questi ultimi giorni ad essere prese di mira sono state le chiese di Castelletto e di Cuggiono. Episodi che vanno ad aggiungersi a quelli che hanno colpito oratorio e chiese del territorio nel corso degli ultimi mesi.

Gli eventi che hanno coinvolto la comunità cuggionese sono avvenuti negli ultimi giorni. A Castelletto di Cuggiono lo scorso giovedì pomeriggio un malvivente si è introdotto nella chiesa SS. Giacomo e Filippo e, armato di piccone, ha sottratto la cassetta delle offerte adiacente all'altare.

A Cuggiono nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo: ignoti si son introdotti dal portone della casa parrocchiale, hanno divelto antiche grate ed entrati in chiesa hanno forzato la cassetta di sicurezza con all'interno tutte le offerte del weekend e della vendita di dolcetti pasquali pro-oratorio.

Due episodi molto gravi, subito denunciati dal parroco don Andrea Cardani alle autorità competenti che, grazie anche a filmati e registrazioni, stranno provando ad indagare sui responsabli. Ed eventuali contatti con gli episodi che hanno colpito strutture simili nel territorio. Rimangono ora i danni materiali per le intrusioni e per le offerte sottratte alle due parrocchie.

