L'appuntamento con Tuttonatura

Domenica 19 maggio 2024, il Parco di Villa Tanzi in via Marcora 38 sarà il cuore pulsante di "TuttoNatura", la tradizionale manifestazione organizzata dalla Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano. Dalle 9:30 alle 19:00, visitatori di tutte le età sono invitati a immergersi in una giornata dedicata al mondo del biologico e dell'ecosostenibile, con espositori provenienti da diverse regioni italiane come Puglia e Marche.

TUTTONATURA

Gli espositori offriranno una vasta gamma di prodotti biologici e artigianali, tra cui il miele bio di Moretti Paolo, i formaggi di Nosea e Giovale, i vini di Vigneti Ariberti, il pane e i biscotti de l’Aroma, le conserve de La Tenuta Nocellara, i prodotti pugliesi di Fuso e i prodotti marchigiani di Claudio Naim. Non mancheranno cosmetici naturali, erbe e rimedi naturali, oggetti e indumenti fatti a mano, oltre a bijou artigianali, ideali per un regalo o per coccolarsi.

I rappresentanti del volontariato

La manifestazione vedrà anche la partecipazione di varie associazioni di volontariato locali, tra cui l'ANPI e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La giornata sarà arricchita da numerose attività per bambini e intrattenimenti per tutti, come il tiro con l'arco a cura dell'Associazione Arcieri dell’Alce e le dimostrazioni di pesca a mosca dell'ASD Ticini In Linea.

Programma degli eventi

- Ore 11:00 – Sala Virga: Incontro da Inver1 Photofest con la presentazione in anteprima del libro dedicato alle ville progettate dall'architetto Mario Galvagni a Inveruno tra gli anni Settanta e Ottanta.

- Dalle ore 15:00 – Biblioteca Comunale: Mostre e workshop organizzati da Inver1 Photofest.

- Ore 15:00 – Sala Consiliare: "Segnalo in agenda…verso il 2030!" con l'esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi delle Scuole Primarie sui temi dell'Agenda 2030 e la lettura animata e il laboratorio "Noi siamo pace" a cura di Mavalà.

Ore 17:30 – Sala Consiliare: Presentazione del romanzo "L’ultimo mago" di Francesca Diotallevi, in collaborazione con la Libreria Controvento.

La giornata si concluderà con un aperitivo musicale accompagnato dalla Maxentia Brass Band, mentre il punto ristoro sarà gestito dall’Associazione Rockantina’s Friends, garantendo una piacevole pausa gastronomica.

"TuttoNatura" è un'occasione imperdibile per scoprire prodotti unici, sostenere il volontariato locale e partecipare a iniziative culturali e ricreative in un'atmosfera festosa e coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la primavera e la sostenibilità!

