Successo per Tuttonatura

Bancarelle colorate, buon cibo, attività all’aria aperta e un ricco programma di iniziative pensate per ogni età. Domenica 11 maggio il Parco Comunale di Villa Tanzi si è trasformato in un’oasi di festa e sostenibilità grazie a “TuttoNatura”, evento promosso dal Comune di Inveruno in collaborazione con numerose realtà associative del territorio. Una giornata che ha attirato famiglie, curiosi e appassionati della natura, confermandosi un appuntamento molto partecipato.

Tra i momenti più apprezzati della giornata: il tiro con l’arco con gli Arcieri dell’Alce, la dimostrazione di pesca a mosca dell’ASD Ticini Linea, e il “Parco Benessere” con lezioni aperte di yoga e pilates a cura di Controvento. Spazio anche alla cultura e alla fotografia, con il workshop di shooting “Pole Dance” nella Sala Virga della Biblioteca Comunale, proposto nell’ambito dell’Inveri Photo Fest.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, il Cortile del Torchio ha ospitato giochi da tavolo per ragazzi dai 10 anni in su, grazie al CCR e al Progetto AttivaMente. Momento speciale per i più piccoli alle 15.30, con lo spettacolo teatrale “Il Pasticcio” a cura dell’APS Zazzi.

Una giornata di festa che ha saputo unire natura, divertimento, benessere e comunità, con il punto ristoro curato dall’Associazione Rockantina’s Friends sempre affollato. Un’iniziativa che ancora una volta ha dimostrato come a Inveruno la partecipazione e la collaborazione siano la chiave per valorizzare gli spazi verdi e il tessuto associativo locale.

