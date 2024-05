Alberi: valutazione fitosanitaria

Il loro dovere di regalare frescura e decoro ambientale, sinora, lo hanno svolto e bene. Ma anche gli alberi patiscono l'usura del tempo. Il Comune di Vanzaghello ha così deciso di sottoporre a valutazione fitosanitaria dei tigli che si trovano su via Roma e un carpino presente al centro socioeducativo "Molecole".

Il loro dovere di regalare frescura e decoro ambientale, sinora, lo hanno svolto e bene. Ma anche gli alberi patiscono l'usura del tempo. Il Comune di Vanzaghello ha così deciso di sottoporre a valutazione fitosanitaria dei tigli che si trovano su via Roma e un carpino presente al centro socioeducativo "Molecole". Motivo: "Sono visibilmente ammalorati" spiega il Comune. E, se ammalorati, possono quindi rischiare in prospettiva di diventare più di danno che di utilità. Il comune ha così deciso di farne verificare la situazione di stabilità per capire come gestirli.

