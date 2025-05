“Ti regalo un seme e tu lo farai germogliare...”. È la “Biblioteca Ecologica” a Vanzaghello, in occasione del “Maggio dei Libri 2025”: appuntamenti, in collaborazione con il Parco del Ticino, per riflettere sulla cura dell'ambiente.

“Ti regalo un seme e tu lo farai germogliare...”. È la “Biblioteca Ecologica” a Vanzaghello, in occasione del “Maggio dei Libri 2025”: appuntamenti, in collaborazione con il Parco del Ticino, per riflettere sulla cura dell'ambiente e per suggerire, attraverso la lettura di libri, azioni corrette e responsabili per affrontare la crisi climatica. Più nello specifico, allora, il programma vedrà “Paesaggi di marcita: dalla terra al latte”, ostra fotografica a cura del Parco Lombardo del Ticino, quindi “La Biblioteca dei semi” (lo scaffale tematico consentirà di diventare utenti del servizio di “prestito” gratuito di semi, in biblioteca); “In balia di vento, acqua e caldo”, l viaggio spericolato dei semi. Laboratori scientifici per sensibilizzare i bambini da 5 a 10 anni alla cura dell’ambiente naturale in cui vivono (10 maggio, alle 15.30 in biblioteca); “Biodiversità, una storia da scrivere”, inaugurazione della mostra fotografica “Paesaggi di marcita: dalla terra al latte”, con Elisabetta Branca, agronomo, e Michele Bove, agronomo del Parco del Ticino (11 maggio, alle 17 in biblioteca). E, infine, visite guidate alla mostra rivolte alle scolaresche, a cura delle guide naturalistiche dell’Ente Parco Lombardo del Ticino.

