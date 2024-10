'Custodi dell'Ambiente' premiati in Regione

Sensibilizzare le future generazioni al rispetto per la natura e alla salvaguardia ambientale, consapevoli che l'educazione ambientale e alla sostenibilità debba partire fin dalla più giovane età.

Sensibilizzare le future generazioni al rispetto per la natura e alla salvaguardia ambientale, consapevoli che l'educazione ambientale e alla sostenibilità debba partire fin dalla più giovane età. Un progetto, “Custodi dell’Ambiente” (che coinvolge gli alunni delle classi terze della Scuola primaria "San Francesco d'Assisi" di Vanzaghello e dell'Istituto Comprensivo "Ada Negri" e assieme i ragazzi con disabilità frequentanti il Centro Socio Educativo "Molecole"), che partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro del nostro territorio. Un progetto, oggi, anche… da premio! Sì, perché, all’Auditorium di Palazzo Lombardia, la proposta ha ricevuto il riconoscimento di “Progetto di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia”. "Siamo onorati per quanto ottenuto che ricompensa gli sforzi profusi e riconosce il valore positivo dell’iniziativa – commentano il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Simona Giudici – Ringraziamo per l’adesione l’Istituto comprensivo “Ada Negri” e il CSE Molecole (Cooperativa Valdocco); nonché tutti i partners che hanno sostenuto il progetto: Consorzio dei Navigli S.p.A., Cooperativa La Solidarietà, Parco del Ticino, Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castano Primo, Nucleo Protezione Civile e Ambiente Provincia di Varese Carabinieri in Congedo".

