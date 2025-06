Tutela, cura e attenzione al patrimonio naturale. Impegnarsi, allora, in prima persona e farlo assieme. Così a Vanzaghello ecco, nei giorni scorsi, la ‘Giornata dei Custodi dell’Ambiente’

Tutela, cura e attenzione al patrimonio naturale. Impegnarsi, allora, in prima persona e farlo assieme. Così a Vanzaghello ecco, nei giorni scorsi, la ‘Giornata dei Custodi dell’Ambiente’, che ha segnato la realizzazione concreta del progetto ‘Custodi dell’Ambiente’, riconosciuto come progetto di qualità e patrocinato da Regione Lombardia. Gli alunni delle classi terze della scuola Primaria ‘San Francesco d’Assisi’ e i ragazzi del CSE ‘Molecole’ hanno, dunque, partecipato alle attività didattiche curate dalle guide del Parco del Ticino, Claudia e Sandra, approfondendo temi legati alla natura e al mondo animale. E l’iniziativa è stata anche l’occasione per la cerimonia di conferimento delle qualifiche di Custodi dell’Ambiente, con la consegna ad ogni Custode di un cappellino, una spilla di riconoscimento, un badge e la pergamena con i principi fondamentali del Custode dell’ambiente. “È stato un momento ricco di emozione e condivisione, vissuto con entusiasmo da alunni, ragazzi del CSE, educatori e insegnanti – commenta l’Assessore Simona Giudici – Un ringraziamento a Carmen Galli per la presenza e per i suoi preziosi contributi progettuali e spunti educativi, alle insegnanti della Scuola Primaria e agli educatori del CSE, Daniela Rossi, al Nucleo Protezione Civile Provincia di Varese Carabinieri in congedo, alla Protezione Civile di Castano Primo, al Parco del Ticino e alle sue Guardie Ecologiche, alla Cooperativa La Solidarietà, al Consorzio dei Navigli S.p.A., a Dussmann e agli uffici comunali, in particolare l’ufficio Ecologia. E un grande grazie, infine, a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata”.

