La 10^ 'Festa del Sorriso'

Coinvolgimento, condivisione e soprattutto tanti sorrisi e solidarietà. La 10^ edizione della “Festa del Sorriso”, organizzata da “Fiore che Ride”, con la collaborazione di diverse associazioni e amici. E per l’importante traguardo, ecco un doppio appuntamento. Si comincia, allora, venerdì 10 maggio dalle 19.30 all’Auditorium Paccagnini di Castano con tanto buon cibo e lo spettacolo di musica italiana “Semplicemente noi”. La seconda data, invece, sarà venerdì 28 giugno.

