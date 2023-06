La 'Festa del Sorriso'

Divertimento, animazione, musica e soprattutto tanti, tantissimi sorrisi. L’appuntamento è in tensostruttura a Castano con la 9^ edizione della ‘Festa del Sorriso’.

Divertimento, animazione, musica e soprattutto tanti, tantissimi sorrisi. La forza dell’amicizia e della condivisione e, allora, l’appuntamento è in tensostruttura a Castano con la 9^ edizione della ‘Festa del Sorriso’, organizzata dal ‘Fiore che Ride’. Due le serata da vivere assieme: venerdì 30 giugno fagiolata texana con salsiccetta di bufala e, poi, ‘Groove Troopers’ (blues, southern rock, rokabilly e non solo), mentre sabato 1 luglio maialino sardo e, a seguire, le note dei ‘Loreley’ (30 anni come Peter Pan). Ma non è finita qui, perché proprio tra lo storico gruppo musicale del nostro territorio e il ‘Fiore che Ride’ ecco un progetto che, partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro. In occasione appunto dei loro 30 anni di carriera, gli stessi ‘Loreley’ stanno realizzando un nuovo album, nel classico stile rock italiano, i cui proventi saranno interamente devoluti alla realtà castanese impegnata nel mondo della disabilità. Canzoni ed anche diversi momenti che coinvolgeranno tutti, alla fine, sono in programma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per essere così protagonisti gli uni affianco agli altri.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!